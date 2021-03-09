حاول ابتزازها.. زوج يقتل عشيق زوجته بالمنوفية

أقدم زوج على قتل عشيق زوجته، ودفنه في إحدى المناطق الزراعية لإخفاء معالم الجريمة، بعد قيام المتهم باستدارج المجني عليه بمساعدة زوجته وقتله بمنطقة مدينة السادات بمحافظة المنوفية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بحدوث جريمة قتل في السادات، حيث أقدم زوج على قتل عشيق زوجته ودفن جثته محاولا إخفاء معالم الجريمة بعد ابتزاز زوجته.وتم تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى مكان دفن الجثة، وتم إخطار النيابة العامة والطب الشرعي لكشف تفاصيل الجريمة، وشهد محيط دفن الجثة تشديدات أمنية مكثفة لاستخراج الجثة في حضور كافة الجهات.