«البترول» تكشف تفاصيل حريق خط غاز إدكو

أكد المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، نشوب حريق شبّ في خط غاز يقع عند الطريق الساحلى الدولي على بعد (8 كم) من المعدية خلال اليوم الأول للشغيل التجريبي بتدفيع الغاز.وانتقلت على الفور فرق طوارئ جاسكو وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز.