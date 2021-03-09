الكرملين: استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في الفضاء الخارجي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، أن بلاده تقدر التعاون الفضائي القائم بين الولايات المتحدة، مُعربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون.وقال بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إننا نقدر التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء الخارجي، ونأمل أن يستمر ذلك ونأمل ألا يقع ضحية لمختلف مظاهر الرُهاب الروسي".وجاء ذلك تعقيبًا منه على تصريحات الجنرال جون ريموند، قائد العمليات الفضائية في سلاح الفضاء الأمريكي، التي أشار فيها إلى أن أن قدرات روسيا والصين في الفضاء الخارجي تثير للغاية قلق الولايات المتحدة.وأضاف المتحدث "بشكل عام، يبدو أن وجود روسيا في حد ذاته يثير قلق بعض الجنرالات الأمريكيين"، مؤكدًا أن مثل هذه المخاوف لا أساس لها على الإطلاق.كما شدد على أن روسيا دولة مسالمة وتؤيد التعاون.