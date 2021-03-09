5 وفيات بكورونا اليوم في أسوان

سجلت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، منهم 4 حالات داخل مستشفى أسوان التخصصي، العزل الصحي، وحالة داخل مستشفى الصدر.الجدير بالذكر أنه تابعت لجنة ميدانية متخصصة من وزارة الصحة مستوى الأداء الطبي والعلاجي داخل مستشفيات العزل بأسوان، لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على مدار 3 أيام، وجاء ذلك تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.