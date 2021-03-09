«المصرية اللبنانية» تستضيف مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب غدًا

تستضيف لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، غدًا الأربعاء، ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، لحضور ندوة بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية».ومن المقرر أن تناقش تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص المصري واللبناني والحكومة، من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية وتعريف الأعضاء والشركات بآليات التعامل مع منظومة الاقرارات الالكترونية، كما تعقد الندوة في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم التوعية والدعم للشركات ومساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.ويشارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة لعدد من رؤساء الشركات المصرية واللبنانية المستثمرة في مصر.