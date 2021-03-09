كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

أكد مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن الإدارة ستعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاتفاق معه على فسخ التعاقد.





وأوضح المصدر أن باتشيكو يحصل على راتب شهري بقيمة 105 ألف دولار ويتواجد شرط جزائي في العقد بقيمة 4 شهور على الطرفين حال رغبة أيًا منهما في فسخ التعاقد.





وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تحاول إقناع المدرب بالتنازل عن جزء من الشرط الجزائي وتخفيض القيمة المالية في ظل صعوبة دفع الـ4 شهور.



