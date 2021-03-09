«التموين»: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية كافٍ لمدة تتراوح ما بين 4- 6 أشهر على الأقل.وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يصل لـ4 أشهر حتى 29 يونيو 2021، لافتًا إلى أن الموسم الحالي سيصل منه للصوامع قرابة نحو 4 ملايين طن أيضًا، ليرتفع الحتياطى الاستراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجى من الزيت يكفي حتى 25 يونيو 2021، بواقع يصل 4.8 شهر، موضحا أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى 3.9 شهر، وهو يكفي حتى شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من تلك السلعة سيزيد خاصة أن توريد البنجر والسكر قائم، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجى من الأرز حتى ديسمبر من العام الجاري.وشدد وزير التموين على أن المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي حتى شهر أغسطس الجاري، بواقع يصل إلى 5.7 شهر، واللحوم السودانية 24.4 شهر، وهو رصيد يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022، بواقع يصل إلى 11.4 شهر.كما أكد الوزير أن منهجية الوزارة منذ تفشي أزمة كورونا اعتمدت على توفير مقدار كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية برصيد يتفاوت ما بين 4- 6 أشهر على الأقل، في ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة أي طوارئ قد تحدث، أو زيادة في معدلات الاستهلاك كما يحدث في شهر رمضان.