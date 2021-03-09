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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ادعيلي اسمي يبقى زي منسي».. «الدستور» بمنزل الشهيد عبد الغني الزيني (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:44 م
منزل الشهيد عبد الغني
منزل الشهيد عبد الغني الزيني
بورسعيد:شيماء رشاد
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بالتزامن مع يوم الشهيد، زارت "الدستور" منزل الشهيد عبد الغني الزيني أحد شهداء القوات المسلحة في سيناء والذي استشهد نوفمبر الماضي، والتقت والدته التي بدت في حالة حزن، وترفض إبعاد أفروله الذي استشهد به وعليه دماءه عنها، أما والده فاكتفي بارتداء سلسلة رقمه العسكري والتي استشهد وهو يرتديها.

وقالت والدة الشهيد: "جلست بجوار زميل ابني في الكتيبة الجندي المقاتل (أمير) وسألته: يا ضنايا أكيد أنت شوفت عبد الغنى قبل ما يستشهد وبدأ يروى لها اللحظات الأخيرة قبل أن يسجل في تاريخ مصر بطلا جديدا".

وحكى لها: "خرجنا لمداهمة وكر إرهابي وكان الشهيد عبد الغني مسئولًا عن التعامل مع السلاح المتعدد الذي يكون على رأس السيارة المدرعة، إلا أنه قبل استهداف الوكر الإرهابي فوجئنا بوابل من الرصاص من أسلحة متطورة في اتجاهنا لم نكن نعلم ما يحدث لـ عبد الغني، الجميع يطلق من الأسلحة الآلية تجاه الإرهابين، حتى سمعنا صوتًا عاليًا يقول: إدوني سلاح يا جدعان واصبروا، وكأن الشهيد جاءت له قوة من السماء كانت تؤيده وتنصره مما أربك الإرهابيون وقرروا قنصه بالرأس".

وتتابع ابني كان نفسة في رمضان ده يبقي شهيد بعد ما شاف مسلسل "منسي" وكان بيقول "ادعيلي رمضان الجاي اسمي يبقي زي اسم المنسي يا أمي"، مستطردة "ربنا كتبهاله وخد اللقب اللي بيتمناه كل جندي على أرض سينا".

وتابعت "أكيد هو بطل والأكيد إنه في الجنة عند اللي خلقه وها يعيش مرتاح لأنه يا قلبي لم يرتح في حياته بل شال المسؤولية من صغره، كلمات تقولها "أم البطل"، في عيونها حزن ممزوج بالفخر ولكن دموع قلبها تتغلب على فخرها لتخرج وتنزف دون أن تدرى.

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