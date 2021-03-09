رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تنفذ أكبر خطة تقشف منذ الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:30 م
الحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية
أ ش أ
طباعة
أكدت هيئة الرقابة على الخزانة البريطانية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ أكبر خفض في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، ومواصلة سياسة التقشف الاقتصادي في العديد من الخدمات العامة، بعد أن خفضت إنفاق الإدارات الحكومية بـ4 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الثلاثاء، أن ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، أعلن عن خفض إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني أخرى في ميزانية البلاد.

وأضافت أن الاقتصاد البريطاني يتكبد خسائر بحوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (أي- 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في ثلاثة أشهر، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تعهد بوريس جونسون بأن سياسة التقشف قد انتهت، إلا أن العديد من المجالس البلدية تستعد بالفعل لإجراء المزيد من التخفيضات الضخمة، حيث يواجه 12 مجلسا خطر الإفلاس، حسب الصحيفة البريطانية.

من جهته، أفاد مكتب الميزانية العمومية بأن خطط الإنفاق تشير إلى أن القطاعات غير المحمية (خارج منظومة الصحة والمدارس والدفاع والمساعدات) تواجه تخفيضات حقيقية في ميزانيتها.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه جرى تسجيل 100 ألف وفاة زائدة في سن التقاعد بسبب فيروس (كوفيد- 19)، الأمر الذي وفر ما يقرب من مليار جنيه إسترليني في ميزانية العام المقبل، عن طريق خفض مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

«هجبلك حلاوة».. شاهد عيان يروى تفاصيل التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم