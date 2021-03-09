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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخفيف حظر التجول ببلدة جانجيبي في نيجيريا بعد خطف 300 فتاة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:43 م
حظر التجول ببلدة
حظر التجول ببلدة جانجيبي في نيجيريا
وكالات
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خففت السلطات في ولاية زامفارا، الواقعة في شمال غرب نيجيريا، حظر التجول في جانجيبي، حيث أثار خطف نحو 300 فتاة على يد مجموعات إجرامية غضب القرويين، وفق ما ذكرت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء.

وتم فرض حظر تجول تام في جانجيبي بعد الهجوم الذي شنه الأربعاء السكان على الموكب الرسمي التي كان يعيد 279 فتاة أطلق الخاطفون سراحهن بعد أربعة أيام من اختطافهن.

واتهم السكان سلطات الدولة بعدم حمايتهم من "قطاع الطرق"، وأطلقت الأجهزة الأمنية الذخيرة الحية ردا على رشق الحجارة وأُصيب شخص على الأقل بجروح خطيرة.

وقال بيلو جيدان-روا من سكان جانجيبي عبر الهاتف لوكالة فرانس برس: "تم تخفيف حظر التجول وأصبح من السادسة مساء حتى السادسة صباحا" مضيفا "يمكننا على الأقل مواصلة أعمالنا خلال النهار حتى السادسة مساءً".

واستمر الوضع متوترا في هذه المنطقة، وواصلت الأجهزة الأمنية (الجيش والشرطة) تسيير دوريات ليلا، بحسب مصادر محلية.

ويشيع "اللصوص" كما تسميهم السلطات الذعر في صفوف السكان المحليين وينفذون عمليات خطف جماعي مقابل الحصول على فدية وينهبون القرى ويسرقون المواشي منذ سنوات خصوصا في شمال غرب ووسط غرب نيجيريا.

لكن مؤخرا باتوا يكثفون عمليات خطف أطفال المدارس.

وأعمال العنف هذه أوقعت أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ 2011، وأرغمت أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم وفقا لتقرير لمجموعة الازمات الدولية نشر في مايو 2020.

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