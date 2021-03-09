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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى تونس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:26 م
شحنة لقاحات
شحنة لقاحات
وكالات
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حطت في مطار تونس "قرطاج الدولي"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أول طائرة محملة بالدفعة الأولى من شحنة اللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتضم الشحنة 30 ألف جرعة من اللقاح صالحة لـ15 ألف شخص، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية في بيان لها.

كما أفادت بقدوم دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص خلال أسابيع.

وظل تأخر وصول اللقاحات من بين المواضيع الخلافية في تونس، لا سيما مع التفشي السريع للفيروس خلال الموجة الثانية للجائحة قبل أن تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ منتصف فبراير الماضي.

وقالت وزارة الصحة ولجنة مجابهة "كوفيد- 19" إن حملات تطعيم مكثفة ستبدأ خلال أيام، وأضافت أنها تضع هدفا لتطعيم 50% من السكان.

وستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة "كوفاكس" لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى شحنات بمليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي.

وتسبب الوباء في وفاة 8225 شخصا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد قبل نحو عام، فيما تم اكتشاف أكثر من 238 ألف إصابة شفي من بينهم قرابة 203 آلاف، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

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