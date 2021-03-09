توافد مريدي الطرق الصوفية على مسجد السيدة زينب للاحتفال بمولدها

توافد، منذ قليل، مئات المريدين على مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، للاحتفال بالليلة الختامية لمولدها، والتي يشارك فيها جميع أتباع وأحباب آل البيت الكرام.وكثفت الطرق الصوفية استعداداتها لليلة الختامية، حيث تم تجهيز المقرات والساحات الخاصة بالاحتفالات والفعاليات الدينية التي ستنطلق مساء اليوم في منطقة السيدة زينب، ومن المنتظر أن يحيي الشيخ ياسين التهامي، والشيخ أمين الدشناوي الاحتفال في الليلة الختامية للمولد.