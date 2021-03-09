باكستان وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك

وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني بأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الدفاعي والأمني الثنائي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا أيضًا إلى عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والبيئة الاستراتيجية الدولية.



وأوضح البيان أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني ثمّن جهود باكستان لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وجدد التزام بريطانيا لتعزيز المزيد من العلاقات العسكرية والدفاعية الثنائية.

التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في مكتبه في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني السير نيكولاس باتريك كارتر.