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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اللقاح المناسب».. دراسة: «سينوفاك» و«أسترازينيكا» فعالان ضد السلالة البرازيلية لكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:34 م
سينوفاك» و«أسترازينيكا
سينوفاك» و«أسترازينيكا
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة برازيلية جديدة أن لقاحي «سينوفاك» الصيني، و«أسترازينيكا»، الذي تصنعه شركة بريطانية سويدية، فعالان ضد السلالة البرزايلية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال ماوريسيو زوما رئيس الإنتاج في معهد «فيوكروز» للطب الحيوي في البرازيل، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن لقاح «أسترا زينيكا» سيقي من السلالة البرازيلية «P1» لفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مطلع على الدراسة إن البيانات الأولية منها تشير إلى أن لقاح سينوفاك الصيني فعال ضد السلالة ذاتها، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وأكد المصدر، الذي لم يكشف المزيد عن تفاصيل البيانات، أن الدراسة اعتمدت على فحص دماء الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد السلالة البرازيلية لكوفيد-19، مشيرًا إلى أن ذلك اللقاح هو المستخدم حاليًا لتطيعم المواطنيني في البرازيل.

وتثير السلالة البرازيلية قلق الخبراء حول العالم نظرًا لأنها شديد العدوي، فيما قررت العديد من البلدان حول العالم وقف حركة الطيران والسفر من وإلى البرازيل، وكذلك عدة دول من أمريكيا اللاتينية.

وقررت السلطات الفرنسية، منذ نحو أسبوع، العدول عن موقفها تجاه لقاح استرازينيكا، وإعلان الموافقة على تطعيم كبار السن ممن يعانون مشكلات صحية مزمنة، بذلك اللقاح، نظرًا لأنه الأكثر فعالية لهم.

وكشفت دراسة بريطانية، صدرت الشهر الماضي، أن لقاح استرازينيكا يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ تلقي الجرعة الأولى، موضحةً أن اللقاح نسبة حمايته ضد كوفيد-19 بلغت 76%.

وأعلنت شركة استرزاينيكا، في وقت سابق، أنها تسعى إلى تطوير لقاحها من أجل مواجهة السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وأبرزها التم تم اكتشفاها في البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا.

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