التحرش بطفلة المعادي: الواقعة والعقوبة (إنفوجراف)

◘ الواقعة

◘ المتهم

◘ العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، ونرصد في الإنفوجراف التالي الإجراءات التي اتخذت منذ تداول الفيديو.- مواطنة بالمعادي تنشر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب على طفلة أسفل سلم العقار.- أظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة داخل مداخل عقار بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها.- ظهر يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.- ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة.العقوبة المقررة تصل للسجن المشدد 15 سنة وفقًا لقانون العقوبات بنص المادتين (268) و(269).