التحرش بطفلة المعادي: الواقعة والعقوبة (إنفوجراف)
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:57 م
حسام التمساحطباعة
ألقت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، ونرصد في الإنفوجراف التالي الإجراءات التي اتخذت منذ تداول الفيديو.
◘ الواقعة
- مواطنة بالمعادي تنشر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب على طفلة أسفل سلم العقار.
- أظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة داخل مداخل عقار بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها.
◘ المتهم
- ظهر يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
- ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة.
◘ العقوبة
العقوبة المقررة تصل للسجن المشدد 15 سنة وفقًا لقانون العقوبات بنص المادتين (268) و(269).
◘ الواقعة
- مواطنة بالمعادي تنشر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب على طفلة أسفل سلم العقار.
- أظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة داخل مداخل عقار بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها.
◘ المتهم
- ظهر يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
- ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة.
◘ العقوبة
العقوبة المقررة تصل للسجن المشدد 15 سنة وفقًا لقانون العقوبات بنص المادتين (268) و(269).