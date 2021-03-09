اليابان تعلن تقديم منحة لليمن بـ10 ملايين دولار أمريكي

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي، استجابة لأزمة الغذاء في اليمن عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن- في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن المنحة تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء والتغذية في اليمن، مشيرة إلى أن المنحة ستقدم مساعدات غذائية لنحو 552 ألف شخص، وتوفير المكملات الغذائية والرعاية الطبية لحوالي 13 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.وأكدت الحكومة اليابانية أنها قدمت وما زالت تقدم مساعدات إنسانية لليمن، مجددة مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.