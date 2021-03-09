إعادة فتح شارع أغلقه المواطنون منذ 15 عامًا بالمنيا

أعلن العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تمكنت اليوم من فتح شارع مغلق بمساكن الكهرباء بطريق سكة تلة، أغلقه مواطنون منذ 15 عاما أمام الحركة من وإلى شارع سكة تلة بالاتجاهين من وإلى حي غرب المنيا.وأضاف أن هذا الإغلاق عبارة عن بناء بالبلدورات وغلق الشارع، مما يمنع ويعوق دخول وخروج المارة والسيارات منه وإليه، متسببا في إعاقة الحركة المرورية.ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا باتخاذ اللازم وسرعة إزالة الأسوار محل الشكوى حتى سطح الأرض، وفتح الشارع أمام المارة وسكان المنطقة، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تكرار المخالفة، وتمت إزالة السور وفتح الشارع أمام المواطنين والسيارات.كما أعلن رئيس المدينة أنه تم تحرير 37 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر مخالفة إشغال طريق لعدد من المقاهي والمحلات والمطاعم المخالفة مع التحفظ على عدد من أدوات ومعدات الاشغال.