السودان يُدين استهداف عدة مناطق في السعودية بطائرات مسيّرة

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، "الهجوم الفاشل" الذي استهدف عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بعشر طائرات مسيّرة الأحد الماضي.واعتبرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الهجوم "عمل خطير" ضد المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، وينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن استمرار هذه الهجمات يمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي، معربة عن استنكارها هذا الهجوم.وأكد السودان وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطال أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمه السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.