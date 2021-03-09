محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب بحلول ذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة باسمي معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى "الإسراء والمعراج"، داعيا المولي -عز وجل - أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، المعجزة الكبرى الفريدة التي اختص بها الله -عز وجل - نبيه محمدا صلي الله عليه وسلم، داعيا من الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية ومصر بالخير والصحة، ومتمنيا الصحة والسعادة لجميع أهالي مصر، وأن تزول الغمة ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام.