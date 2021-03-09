الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على معرقلي «السلام الليبي»

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد سيسعى إلى إصدار عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، وفقا لقناة العربية.وتواجه الحكومة الليبية الجديدة أزمة تتمثل في وجود مزاعم بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي.ودفعت تلك المزاعم حكومتي "الوفاق" و"المؤقتة" المتنازعتين، إلى تأجيل تنسيقهما مع السلطة التنفيذية الجديدة.وتهدد هذه المزاعم "إن ثبتت" بتعطيل الحوار السياسي، خاصة وأن 42 نائبا طالبوا البعثة الأممية بتأجيل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، الإثنين، بمدينة سرت (وسط).الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي الجديد، ورئيس الحكومة المكلف، المعنيين بشكل مباشر بهذه الاتهامات، طالبوا بتحدٍ لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالرشاوى التي وزعت في ملتقى الحوار.