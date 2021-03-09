الجزائر: اجتماع توجو فرصة للتواصل الثنائي مع المسؤولين الأفارقة والدوليين

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الوزاري الذي عقد في توجو شكل فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول غرب إفريقيا، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "الاجتماع الوزاري بجمهورية توجو شكل أيضا فرصة للتواصل الثنائي مع العديد من نظرائي الأفارقة ومسؤولين في كل من الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا".وأضاف بوقدوم، الذي شارك في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي أمس الاثنين، أنه "لابد من تفعيل وترقية أطر التعاون المشترك لمجابهة التحديات المشتركة".وكان بوقدوم أكد أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مشيرا إلى أهمية الدعم الدولي مشددا على ضرورة المحافظة على مسار مالي خالص لخدمة لمصالح الشعب المالي.