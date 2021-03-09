«زراعة القليوبية»: لا توجد إصابات مرضية فى محصول القمح

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن محصول القمح بالمحافظة ينمو بشكل جيد وجارٍ مرور لجان الإرشاد والمكافحة لاكتشاف أي إصابات بالأصداء وعلاجها فورا طبقا لتوصيات لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وحتى الآن الحالة مطمئنة.وأضاف زايد في تصريحات صحفية، أنه لم تظهر أي إصابات مرضية في مساحات القمح المنزرعة التي تبلغ "50292" خمسين ألفا ومائتين واثنين وتسعين فدانًا، وتمت زراعة "146" حقلًا إرشاديًا بالمحافظة وإعطاء المزارعين توعية إرشادية مجانية وصرف التقاوي بشكل مجانى للمزارعين وتمت تسوية "500" فدان بالليزر خدمة إرشادية مجانية للمساعدة على ترشيد استخدام المياه.أشار إلى أنه تلاحظ انحسار ملحوظ للتعديات على الأرض الزراعية خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.