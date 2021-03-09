نرمين يسر تكتب: توم آند جيري.. مغامرة النوستالجيا

عندما نبحث عما فقدناه قديما ونتجاهل مانمتلكه حاليا او نتناساه، معتمدين على إعادة الذكريات التي نعتقد انها افضل من الحاضر، يمر الوقت فنشعر بالرغبة في عيش الواقع وهكذا نظل في دائرة مفرغة، اغلقناها على انفسنا يصبح الحاضر ذكريات فنستعيده مجددا ونعيد الكره.

يظهر ذلك بوضوح عندما يقع بين ايدينا صورة لغلاف حلوي كانت المفضلة في طفولتنا او عمل فني او برنامج تلفزيوني يذكرنا بالاشخاص الذين سكنوا وجداننا قبل ان تتراكم المسئوليات الحياتية ونتحول الى روبوتات مبرمجة.

كان كرتون توم وجيري من اشهر الاعمال الكوميدية التي نركض لمتابعتها رغم صدورها قبل ان يولد معظمنا ، اي منذ انطلاقها عام 1940 على يد ويليام هانا وجوزيف باربيرا ومن انتاج مترو جولدن ماير اشهر شركات الانتاج في فترة الاربعينيات بعد ان اسسها رجل الاعمال ماركوس لوي في 1924.

ربما لن نحتاج إلى المقدمة التاريخية للتعرف على بدايات اشهر مسلسل رسوم متحركة أثر قلوب مليارات من المشاهدين، لأن الاهم من المقدمة ان نتعرف على الجديد الذي تقدمه السلسلة، والخشية ان يتسبب الفيلم الجديد في الاحباط لدي شريحة كبيرة من محبي شخوص العمل الجميل بعد ارتفاع سقف طموحاتنا واستعدادنا لمشاهدة جديد القط والفار الذى سوف نكتشف انه ليس هناك جديد، أو وكأننا شاهدنا الفيلم (الجديد) عشرات المرات!

هل تتذكرون كم المرات التي شاهدنا فيها النجوم الصفراء التي تدور حول رأس الابطال توم وجيري والكلب سبايك بعد ضربة عصا غليظة! او اغلاق النافذة المعدنية على رقبة توم لكي يبرز لسانه متحركا كالافعي! بالاضافة الي المطاردات المحفوظة التي تترك خلفهم فوضي عارمة!

إننا نشاهدها كاملة فقط مع اضافة بعض الشخصيات الحقيقية من خلال تجهيزات حفل زفاف لاثنين من الاثرياء والتي تتورط فيها الشخصيات الكرتونية، ومن ثم تشعر بالذنب فتعمل يدا بيد لانهاء الفوضى التي تسببت فيها.

هكذا يظهر فيلم يكرر نفسه بالرغم من تطلعات الاستوديوهات لأعادة تقديم الرسوم المتحركة عن طريق تحويلها الي حركة حية من بطولة نجوم محبوبين، ولكن هذا التكرار في فيلم توم وجيري ماهو الا اعادة لشعور الحنين والنوستاليجا، والاعتماد عليه كعنصر جذب لجمهور الثنائي الشهير، متجاهلين ضرورة حبكة القصة الدرامية التي جاءت تفتقد لكل طزاجة وجاذبية، حيث يدور الفيلم في فندق كبير من فئة الخمس نجوم – لأثارة مزيد من الفوضى بعد كل مطاردة، والتي من المفترض أن تسبب متعة المشاهدة، ثم تتوقف الاثارة للأسف بتوقفهم عن نشر الفوضي والاتجاة الى الفعل المعاكس بمحاولاتهم إصلاح فوضاهم، والتأكد من سير الامور على مايرام بعد ان كادا ان يتسببا في كشف هوية كايلا/ كلوي جريس موريتز التي زورت في سيرتها الذاتية للحصول على وظيفة في فندق رويال جيت، والذي يصبح مرتعا لمغامرات القط والفار – طوال الفيلم- ويطلب مدير الفندق من كايلا كأول مهامها ان تتتبع انتشار الافات والحيوانات في اروقة الفندق والقضاء عليها، لتصبح المطاردة ثلاثية من جانب توم وجيري من ناحية وكايلا لهما من ناحية أخرى، وذلك في انتظار العروسين الذين اوشكا على الوصول الى الفندق، تحاول كايلا انقاذ الزفاف من الفوضي بالاتفاق مع توم على التخلص من جيري ارضاء للقط الذي يصارعها على الجانب الاخر، وهو السيد دوبروس/ روب ديلاني الذى شعر بالغيرة منها لشعبيتها التي اكتسبتها سريعا بين موظفي الفندق ونزلاءه فتتسع دائرة المؤامرات لتشمل الاحياء ايضا!

اكثر ما نلاحظه في احداث الفيلم هو عدم استغلال شخصية رئيس الطهاة التي لعبها كيم كيونج ليحيل المشاهدين الي شخصية مستر شو في فيلم هانج اوفر بجزئية الاول 2011 والثالث 2013 كواحد من افضل الافلام الكوميدية حتي الان.

اختلف الفيلم في اهداف توم وجيري وسبايك في استمتاعهم بالمطاردات التي تحولت الي الانزلاق في الدروس الاخلاقية التي واجهوها لغرض انقاذ حفل الزفاف، تلك الحبكة الفرعية التي سحبت السجادة من تحت اقدام ابطال الرسوم المتحركة الذين يتمتعون بوفرة الفكاهة، اذا قورنت بالشق الاخر من الأبطال البشريين الحقيقين، خاصة الزوجين غير المضحكين وصولا الي موظفي الفندق بما فيهم كايلا الشخصية الرئيسية في إدارة الاحداث.