يورو ستوك أويل: انخفاض طفيف بمخزونات النفط الأوروبية فى فبراير

أظهرت بيانات من يورو ستوك أويل، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية انخفضت 0.5 بالمائة إلى 1.15 مليار برميل في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت مرتفعة أكثر من أربعة بالمائة عن مستوياتها قبل عام.وأشارت البيانات إلى أن شركات التكرير الأوروبية زادت استهلاكها للخام على أساس شهري في فبراير بحوالي اثنين بالمائة إلى 8.77 مليون برميل يوميًا، لكن استهلاك الخام ظل منخفضًا 12.4 بالمائة عن مستوياته في فبراير 2020.