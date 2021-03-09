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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لـ«الاتصالات والإسكان»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:22 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعين متتاليين، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء بها في موازنة العام المالي المقبل، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تحظى بأهمية حاليًا هي مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، وما بها من مشروعات البنية الأساسية، وكذا مشروعات التحول الرقمى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماعين شهدا استعراض المشروعات التي تنفذها كلتا الوزارتين، بما يشمل المشروعات في قطاع الاتصالات الذي يقوم بدور فاعل في تحقيق هدف الوصول إلى مصر الرقمية، من خلال التوسع بمشروعات التحول الرقمي، ويأتي على رأسها تدعيم مشروع العاصمة الإدارية بالتقنيات اللازمة لتطوير العمل الحكومي، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون وتنفيذ العدالة، والنهوض بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطن للتيسير عليه وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق أيضًا إلى مشرعات وزارة الإسكان الخاصة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتحسين أحوال الأهالي، ومشروعات التنمية المتكاملة، وتطوير القاهرة التاريخية.

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