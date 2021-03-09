الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور الإمارات حاليًا ضمن جولة خليجية بدأها اليوم، وتستمر عدة أيام يتوجه خلالها إلى المملكة العربية السعودية وقطر.وكتب بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "التقيت سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا.. بحثنا تعزيز علاقات بلدينا الصديقين في مختلف المجالات".وأضاف قائلًا: "سعدت بتكريمه بوسام الاتحاد.. ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، اللذين منحهما رئيس الدولة تقديرًا لجهودهما في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية".ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، فمن المقرر أن يجتمع لافروف في المملكة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كما سيلتقي خلال زيارته قطر كلا من: الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.