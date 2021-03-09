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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:31 م
الأسهم السعودي
الأسهم السعودي
وكالات
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أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1ر1% عند 9473 نقطة (+ 99 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يونيو 2015، أي منذ 6 سنوات، بتداولات بلغت 4ر16 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية فبراير الماضي، لتتجاوز مكاسبه الـ900 نقطة وبنسبة تقارب الـ11%.

وقاد قطاع البنوك صعود المؤشر، حيث ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 5% عند 96 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، وسط تداولات بلغت نحو 5ر9 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهما "أمانة للتأمين" و"عذيب للاتصالات" تراجعات اليوم بنسبة 6%.

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