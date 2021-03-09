غلق 5 مقاهي وتحرير 31 محضرًا في حملة بحي الجمرك

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، رفقة رجب عبدالرازق رئيس حي الجمرك، حملة موسعة استهدفت شوارع أبوالدرداء، وعبدالمنعم، والقائد جوهر، والفراهدة، والخديوي.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمحال والمقاهي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضرا، وتفصيلها: (٦ محاضر صحة، و٩ محاضر أمن صناعي، و٢ محضر بيئة و١٤ محضر تموين)، وتم غلق ٥ مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ورفع ٤٨ إشغال طريق.وشارك في الحملة سكرتير عام الحي، وشركة نهضة مصر، وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، ومكتب الصحة والطب البيطري، والأمن الصناعي، والتموين، وإدارات: إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.