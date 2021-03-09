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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يدعم الأسهم السعودية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:18 م
النفط
النفط
وكالات
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أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وسط صعود أسعار النفط مع عودة التركيز إلى سوق يشهد قيودا على المعروض، في حين تراجع مؤشر أبوظبي متأثرا بهبوط أسهم بنك أبوظبي الأول بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بما يزيد على واحد بالمئة مع ارتفاع جميع أسهم البنوك بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي أغلق مرتفعا 4.8 %.

ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إلى 69 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على احتمالات نقص في المعروض ووسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم الخميس الالتزام على نطاق واسع بتخفيضات الإنتاج، وهو ما يغذي موجة صعود.

وسجلت أسعار الخام يوم الاثنين أعلى مستوى منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19 بعد أن أطلقت قوات جماعة الحوثي اليمنية طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع نفطية سعودية يوم الأحد. وقالت المملكة إنها أحبطت الهجوم، وتراجعت الأسعار مع تلاشي مخاوف الإمدادات.

وانخفض مؤشر أبوظبي 1.8 بالمئة، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 4.8 بالمئة وهو ما يعادل تقريبا توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.8 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر قيًدتها خسائر في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة بروة العقارية مع انقضاء توزيعات الأرباح في الشركتين كليهما.

ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.1 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1 بالمئة، مع تراجع غالبية الأسهم المدرجة في المؤشر.

السعودية.. صعد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 9473 نقطة.
أبوظبي.. انخفض المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5583 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2539 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10118 نقطة.
مصر.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 11337 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1467 نقطة.
عمان.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3697 نقطة.
الكويت.. تقدم المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6269 نقطة.

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