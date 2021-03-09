«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

صدر حديثًا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع ترجمة رواية "سكر محروق" للكاتبة آفني دوشي، وترجمة عبدالرحيم يوسف.الرواية سبق لها أن وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر لأفضل رواية مكتوبة بالإنجليزية وتدور حول قصة الحب والخيانة.تقول دوشي في مقدمة الرواية:" "كيف تؤثر علاقة معقدة مع الأم في حياة الابنة؟ هذا ما تتناوله الكاتبة آفني دوشي، والتي تحاول فك رباط منفلت وخانق للذاكرة والأسطورة والذي يربط بين امرأتين معًا ليشكلهما ويهدمهما بلا نهاية".يذكر أن آفني دوشي ولدت في نيوجيرسي عام 1982، حصلت على بكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة بارنارد في نيويورك وماجستير في تاريخ الفن من كلية لندن الجامعية، كما حصلت على جائزة تيبو جونز لجنوب آسيا عام 2013 وزمالة تشارلز بيك عام 2014، وأن رواية "سكر محروق " هي أولى رواياتها.