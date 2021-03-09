الصور الأولى لحريق خط الغاز في إدكو بالبحيرة

حصلت "الدستور" على صور الحريق الذى شب بخط بترول تابع لإحدى الشركات بنطاق مدينة ادكو التابعة لمحافظة البحيرة.وكان قد شب منذ قليل، حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم غلق المحابس الخاصة بخط الغاز وجار السيطرة علي الوضع، مشيرة إلى أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.