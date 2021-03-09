السعودية: كورونا تسبب في إغلاق 243 مسجدًا خلال شهر

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال شهر في المملكة إلى 243 مسجدا، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.وقالت الوزارة، في بيانها: "إنها أغلقت سبعة مساجد مؤقتا اليوم في أربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين".وأشارت إلى أن "مجموع المساجد التي أغلقت خلال 30 يوما بلغ 243 مسجدا، فُتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".وعاد مؤشر إصابات كورونا في السعودية إلى الارتفاع مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت الأيام الثلاثة الماضية انخفاضا ملحوظا حيث تم تسجيل 390 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.