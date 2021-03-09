حصول معمل تحليل التربة والمياه بـ«زراعة طنطا» على الاعتماد الدولي

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، موافقة المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لمعمل تحليل التربة والمياه والنبات بكلية الزراعة جامعة طنطا.أوضح رئيس الجامعة أن مدة الاعتماد 4 سنوات وطبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISOIEC 17025:2017 والتي تعتبر واحدة من أعلى شهادات الجودة التي يمكن للمعامل البحثية الحصول عليها وهو قرار رسمي دولي بكفاءة المعمل ودقة القياسات والاختبارات التي تتم داخل المعمل.وأشار الدكتور محمد السيد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، إلى أن المعمل يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والتي تمت معايرتها طبقا للمواصفات القياسية الدولية، حيث يقوم بإجراء اختبارات ملوحة التربة ومياه الري، وتحديد مستوى التربة من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها النبات، بالإضافة إلى تحديد أسباب انخفاض إنتاجية التربة وتحديد انسب المحاصيل التي يمكن زراعتها.وأضاف الدكتور أحمد البارودي، رئيس قسم الأراضي والمياه بالكلية ومدير المعمل، أن المعمل يوجد به أحدث الأجهزة في قياس مستوى العناصر الملوثة التربة (جهاز ICP)، كما يقدم المعمل تقارير معتمدة للقطاع الخاص والجهات الحكومية.