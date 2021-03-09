رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي شن حملة «معلومات مضللة» عن اللقاح في أمريكا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:42 م
اللقاح في أمريكا
اللقاح في أمريكا
وكالات
طباعة
ندد الكرملين، اليوم الثلاثاء، باتهامات واشنطن "السخيفة" لروسيا بشن حملة "معلومات مضللة" على الإنترنت تتعلق بلقاحين ضد فيروس كورونا رخصت لهما الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن دائرة الوزارة المكلفة بمراقبة الدعاية الخارجية والتصدي لها "حددت أربع منصات إنترنت روسية تشرف عليها أجهزة الاستخبارات الروسية تنشر التضليل الإعلامي" حول هذين اللقاحين، دون أن يحددهما.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، قائلا: "نحن لا نفهم مثل هذه التصريحات وننوي أن نوضح بتأن وباستمرار أنها سخافة مطلقة".

وأضاف بيسكوف: "لقد عارضنا على الدوام تسييس أي قضية تتعلق باللقاحات"، مؤكدا أن روسيا لم تنظم "أبدا" مثل هذه الحملات الإعلامية المضللة.

وأشار إلى أن "روسيا، على العكس من ذلك، تسعى مع شركات أخرى لتطوير اللقاحات من أجل إيجاد العلاج الأكثر فاعلية".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: إن هذه الحملة المزعومة تستهدف بشكل خاص لقاح فايزر- بيونتيك.. وكانت السلطات الصحية الأميركية قد رخصت للقاح موديرنا ومؤخرا لقاح جونسون آند جونسون.

وتنتج روسيا، من جهتها، لقاح "سبوتنيك- في"، الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة، وتم الترخيص له في 46 دولة وبدأت الوكالة الأوروبية للأدوية مراجعته الأسبوع الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة على الدوام روسيا بشن حملات تضليل عبر الإنترنت وبالتأثير على الانتخابات والقيام بهجمات قرصنة إلكترونية واسعة، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

وفرضت واشنطن بشكل خاص عقوبات على صديق مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، للعبه دورًا في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، عبر "مصنع لمتصيدي الإنترنت".

موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

«هجبلك حلاوة».. شاهد عيان يروى تفاصيل التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم