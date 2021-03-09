روسيا تنفي شن حملة «معلومات مضللة» عن اللقاح في أمريكا

ندد الكرملين، اليوم الثلاثاء، باتهامات واشنطن "السخيفة" لروسيا بشن حملة "معلومات مضللة" على الإنترنت تتعلق بلقاحين ضد فيروس كورونا رخصت لهما الولايات المتحدة.وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن دائرة الوزارة المكلفة بمراقبة الدعاية الخارجية والتصدي لها "حددت أربع منصات إنترنت روسية تشرف عليها أجهزة الاستخبارات الروسية تنشر التضليل الإعلامي" حول هذين اللقاحين، دون أن يحددهما.ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، قائلا: "نحن لا نفهم مثل هذه التصريحات وننوي أن نوضح بتأن وباستمرار أنها سخافة مطلقة".وأضاف بيسكوف: "لقد عارضنا على الدوام تسييس أي قضية تتعلق باللقاحات"، مؤكدا أن روسيا لم تنظم "أبدا" مثل هذه الحملات الإعلامية المضللة.وأشار إلى أن "روسيا، على العكس من ذلك، تسعى مع شركات أخرى لتطوير اللقاحات من أجل إيجاد العلاج الأكثر فاعلية".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: إن هذه الحملة المزعومة تستهدف بشكل خاص لقاح فايزر- بيونتيك.. وكانت السلطات الصحية الأميركية قد رخصت للقاح موديرنا ومؤخرا لقاح جونسون آند جونسون.وتنتج روسيا، من جهتها، لقاح "سبوتنيك- في"، الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة، وتم الترخيص له في 46 دولة وبدأت الوكالة الأوروبية للأدوية مراجعته الأسبوع الماضي.وتتهم الولايات المتحدة على الدوام روسيا بشن حملات تضليل عبر الإنترنت وبالتأثير على الانتخابات والقيام بهجمات قرصنة إلكترونية واسعة، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.وفرضت واشنطن بشكل خاص عقوبات على صديق مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، للعبه دورًا في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، عبر "مصنع لمتصيدي الإنترنت".