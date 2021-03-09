قطع طرقات محدود في لبنان على خلفية الأزمتين الاقتصادية والسياسية

جدد محتجون، اليوم الثلاثاء، قطع طرقات في مناطق لبنانية عدة لكن بزخم أقل من اليوم السابق، اعتراضًا على تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد رغم الأزمة المعيشية الخانقة.ومنذ صباح الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرقات عدة في محيط بيروت وفي شمال البلاد خصوصًا في طرابلس وفي البقاع شرقًا، عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق.وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب عند نقاط عدة بزحمة سير خانقة. ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مراراَ.ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس الاثنين عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.وتصاعدت وتيرة قطع الطرق خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفًا في السوق السوداء.وأُغلقت الإثنين طرقات رئيسية ومعظم مداخل العاصمة بشكل محكم منذ الصباح الباكر حتى ساعات الليل تحت شعارات عدة بينها "يوم الغضب".وعلت التحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية من تداعيات قطع الطرقات على حركة سيارات الاسعاف وآليات نقل أجهزة الأكسجين في وقت ما زالت البلاد تسجل معدلات اصابات مرتفعة بفيروس كورونا.وغرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض أن مستشفاه وباقي المستشفيات المليئة بالمرضى باتت تواجه "انخفاضًا مقلقًا في مخزون الأكسجين".وأوضح "لم يتمكن الموردون من ايصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة"، محذرًا أنه "بدون الأكسجين، سوف نخسر أرواحا عزيزة".وتأتي التحركات التي يقوم بها غالبًا عشرات الشبان في كل منطقة، من دون تجمعات حاشدة، على وقع ازمة معيشية خانقة تزداد سوءًا بعدما فاقمتها إجراءات فيروس كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت.وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزابًا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.ويتحدّث أستاذ العلوم السياسية كريم بيطار لفرانس برس عن "تعب ثوري" في بلد شهد منذ أكتوبر 2019 ولأشهر عدة تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية كاملة، قبل أن تتراجع تدريجيًا.ويقول "ينهمك الناس اليوم بنضالهم من أجل الاستمرار في العيش. وقد باتت القضايا السياسية ثانوية بالنسبة إليهم" في ظل "غياب القيادة والرؤية الواضحة" لدى المحتجين وما يطمحون إليه.واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين بعد ترؤسه اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا أن "قطع الطرقات مرفوض"، واصفًا إياه بأنه "عمل تخريبي". واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات.إلا أنه لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد، في وقت لا توفّر تداعيات الانهيار الاقتصادي أي شريحة.ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية عن تشكيل حكومة جديدة.ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.