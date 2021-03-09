«التعاون الخليجي» يؤكد إيمانه الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان

أكد الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون الخليجي، المستشار سلطان بن ناصر السويدي، إيمان مجلس التعاون الراسخ بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.وأشار السويدي، في بيانٍ ألقاه خلال أعمال الدورة (٤٦) لمجلس حقوق الإنسان، إلى إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أًقِر عام ٢٠١٤، تعبيرًا عن الإرادة الجماعية لدول مجلس التعاون في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، إلى جانب ما سنته دول مجلس التعاون من تشريعات ومبادرات في مجال حقوق الإنسان.كما شدد السويدي، على التزام مجلس التعاون اللامشروط بالحق في التنمية، منوهًا بعمل دول مجلس التعاون على التحسين المستمر لرفاهية مواطنيها على أساس تعزيز مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية.وأكد الأمين المساعد في ختام بيانه، مواصلة العمل في سبيل دعم حقوق الإنسان تحت مظلة هذا المجلس، ضمن أطر الحوار والتعاون البناء باعتباره النهج الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة، ورفع التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع الدولي.