رئيس مدينة «القصير»: تلقينا 378 طلب تصالح في مخالفات حتى الآن

كشف اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حتى الآن بلغت 378 طلبًا، مؤكدا استمرار تلقى الطلبات.ووجه رئيس مدينة القصير، في بيان له، العاملين بالمركز بتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء.كما أكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.من جانب آخر، أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال التطوير التي استهدفتها الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر العام، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بمظهر حضاري يليق بتاريخها العريق.وتابع رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف بشارع المركز الطبي، وفقا لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، كما تفقد عددا من الشوارع والميادين وأصدر تعليمات مشددة على البدء في تنفيذ الخطة عقب معاينة الشوارع على الطبيعة في وجود جميع ممثلي جهات المرافق بالمدينة.