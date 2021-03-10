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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحوث الزراعية»: تنفيذ 20 مدرسة حقلية بالمحافظات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:08 ص
مدرسة حقلية
مدرسة حقلية
عبدالناصرمحمد
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قال دكتور عبدة عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشايش بمركز البحوث الزراعية، إنه تم تنفيذ 20 مدرسة حقلية بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف «عبيد»، في تصريحات، الثلاثاء، بأن المدارس الحقلية تمثلت في مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، بالإضافة إلى مدرسة حقلية لكل من محصول الفول البلدي والبصل بسوهاج.

وقال الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، إن هذه المدارس تمت بمشاركة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد المحاصيل الحقلية، حيث تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وذكر «عمران» أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات بهدف التعرف علي الحشايش التي تسبب مشاكل في محاصيل القمح والفول البلدي مثل الزمير والهالوك، وكيفية مكافحة هذه الحشايش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات.

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