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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4610 إصابات بكورونا و22 وفاة في العراق

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:33 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 13 ألفا و918 في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك مدن إقليم كردستان.

وذكرت إحصائية للوزارة أنه تم تسجيل 4610 حالات إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 735 ألفا و626، فيما سجلت شفاء 3692 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 668 ألفا و153 حالة.

وكان العراق قد بدأ الثلاثاء تطبيق إجراءات حظر التجوال الكلي أيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي باقي أيام الأسبوع من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، ويستمر أسبوعين مع التشديد على التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات وإغلاق المقاهي والمراكز التجارية.

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