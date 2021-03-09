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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

106 آلاف و95 حالة إجمالي وفيات كورونا في إفريقيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:26 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، أن عدد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا بلغ 106 آلاف و95 حالة.

وأظهر بيان "المراكز الإفريقية"، اليوم الثلاثاء، إبلاغ أعضاء الاتحاد الإفريقي تسجيل إصابات بلغت 3 ملايين و975 ألف شخص، بينما تعافى 3 ملايين و552 ألف شخص.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس (كورونا) عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

يذكر أن "المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تدعم البلدان الإفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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