كندا: إعطاء 2.43 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه قد تم إعطاء 43ر2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى الثلاثاء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ73 ألفا و736 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق كندا عامين لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 11 أسبوعا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 896 ألفا و247 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 ألفا و271 حالة، وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام وستة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات تتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، وما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.