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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

منها الإمارات والمغرب والبحرين.. بدء انتخابات الكنيست الإسرائيلى بالخارج غدًا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:38 م
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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تبدأ انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24، غدًا الأربعاء، في السفارات الإسرائيلية بالخارج وتستمر لمدة يومين، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في الخارج داخل 104 مراكز اقتراع بـ100 دولة حول العالم، منها ثلاث دول عقدت معها اتفاقات تطبيع مؤخرًا، هى: الإمارات والمغرب والبحرين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في الداخل يوم 23 مارس الجاري، فيما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات سابقة، إنه لن تكون هناك حكومة تناوب مرة أخرى، مثلما حدث خلال تشكيل الحكومة السابقة بالتناوب مع بيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب «أزرق أبيض».

ويسعى نتنياهو إلى الحصول على الأغلبية، أي 61 مقعدًا داخل الكنيست، لتشكيل الحكومة منفردًا.

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