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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق هائل في خط غاز بمدينة إدكو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:35 م
حريق هائل في خط غاز
حريق هائل في خط غاز
البحيرة معوض هويدى
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شب، منذ قليل، حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارًا من النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بعدد من سيارات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.

وأكدت مصادر مسئولة أنه تم غلق المحابس الخاصة بخط الغاز، وجارٍ السيطرة على الوضع، مشيرة إلى أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية حتى الآن.

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