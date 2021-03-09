وكيل «تموين الإسكندرية» يوجه بـ«الضرب بيد من حديد» على من يتاجر بأقوات المواطنين

أجرى المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولات تفقدية بمناطق مينا البصل والعجمي بغرب الإسكندرية، لتفقد توافر السلع التموينية والوقوف على أرض الواقع ولرصد الموقف لطمأنة المواطنين.وتفقد مخازن الجملة والتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية ومراقبة حركة التداول وصرف البقالين، والتأكد من سلامة وأمن الموقف التمويني للمحافظة.كما تفقد للبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وبعض المجمعات الاستهلاكية لرصد أى نقص في السلع ومقابلة لبعض المواطنين والاستماع إليهم.وأكد «سعد» في نهاية الجولات، أنه لا يوجد أي نقص لأي سلعة تموينية وخاصة سلعة الزيت، وأن الصرف من مخازن الجملة للبقالين والمنافذ التموينية لا يواجه أي مشاكل، لافتًا إلى أن عمليات صرف المواطنين تجرى بسهولة ولا توجد أي معوقات وتوافر جميع السلع التموينية بجميع المنافذ وخاصة الزيت.كما أصدر وكيل تموين الإسكندرية تعليمات مشددة إلى مديري الإدارات التموينية الفرعية بمتابعة توافر السلع وصرفها، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المتاجرة بأقوات المواطنين أو التلاعب فى صرف السلع وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.