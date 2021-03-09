«دموع لن ينساها التاريخ».. كلمات الشهيد «أبو غنيمة» على فراش المرض
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:56 م
ميرفت فهميطباعة
«عاش وسط المرضى الذين هاجمهم فيروس كورونا اللعين، وكان شاهدًا على خطف أرواح كثيرين قبل أن يتسبب في صعود أرواحهم إلى بارئها، ليترك أجسادهم وقد أرهقت من حربه حتى أعلنت الاستسلام».. كان ضمن ضحاياه الشهيد الطبيب أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبو غنيمة، الذي كرّم اسمه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن هاجمه الوباء، الذي كان يحاربه يوميًا في أجساد مئات المرضى ممن يعالجهم، ولم يعلم وقتها أنه سيلتفت إليه طاعنًا جسده وروحه ربما منتقمًا منه ومن دفاعه عن هؤلاء المرضى ممن أراد قتلهم، ليرديه هو الآخر طريحًا على فراش المرض مسلمًا روحه وجسده إلى الموت، ليصبح بالنهاية شهيدًا بطلًا تفخر به أسرته والمجتمع.
كلمات هذا الشهيد قبل وفاته سجلت معاناة شخصًا يعلم طبيًا كل تغير وعرض يشعر به إثر مواجهة هذا المرض له، فجاءت تعبيرًا عن مشاعر طبيب مريض ولم تأتي كمشاعر لمريض عاديًا لا يعلم ما يدور داخل جسده، وربما كان ذلك هو الأصعب عليه، وربماكان ذلك أيضًا أكثر عذابًا له قبل الوفاة، فهو يعرف النتائج الطبية المحتومة لما هو فيه، فكان كل أمله هوالنتائج الربانية التي لايتوقعها أحد، ولا يستطيع أحدًا حتمها، فجاءت تلك النتائج الربانية باختياره ليستريح منزلًا بأعلى المراتب عند الله وهي مرتبة الشهداء.
يقول الشهيد على فراش المرض قبل أن يسلبه الموت روحه «بينما أنا راقد علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب وخراطيم.. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم معلنًا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة.
طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أري نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب اليه الآن، لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي، الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.
فلتكن هذه الكلمات شهادة حق من شخصًا كان بين يدي الحق لا مجال لديه في هذه الساعة إلا قول كلماتًا ليس بينها وبين القلب حجاب، ليعترف بها أمام الجميع بالصدق الذي عاش به، وأدى به رسالته، وربما كان الموت كريمًا في هذه اللحظات ليعطيه هذه ا لفرصة تاركًا روحه وأخر نبضات بأعضاء جسده لكي تستودع الله في أطفاله، ولتعبر عن حزنها فراقهم، لتبقى كلمات يحفرها التاريخ في نفوس كلمنقرأها، وفي نفوس هؤلاء الأطفال فيتذكرونها دائمًا، ولا ينسون آباهم البطل.
كلمات هذا الشهيد قبل وفاته سجلت معاناة شخصًا يعلم طبيًا كل تغير وعرض يشعر به إثر مواجهة هذا المرض له، فجاءت تعبيرًا عن مشاعر طبيب مريض ولم تأتي كمشاعر لمريض عاديًا لا يعلم ما يدور داخل جسده، وربما كان ذلك هو الأصعب عليه، وربماكان ذلك أيضًا أكثر عذابًا له قبل الوفاة، فهو يعرف النتائج الطبية المحتومة لما هو فيه، فكان كل أمله هوالنتائج الربانية التي لايتوقعها أحد، ولا يستطيع أحدًا حتمها، فجاءت تلك النتائج الربانية باختياره ليستريح منزلًا بأعلى المراتب عند الله وهي مرتبة الشهداء.
يقول الشهيد على فراش المرض قبل أن يسلبه الموت روحه «بينما أنا راقد علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب وخراطيم.. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم معلنًا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة.
طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أري نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب اليه الآن، لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي، الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.
فلتكن هذه الكلمات شهادة حق من شخصًا كان بين يدي الحق لا مجال لديه في هذه الساعة إلا قول كلماتًا ليس بينها وبين القلب حجاب، ليعترف بها أمام الجميع بالصدق الذي عاش به، وأدى به رسالته، وربما كان الموت كريمًا في هذه اللحظات ليعطيه هذه ا لفرصة تاركًا روحه وأخر نبضات بأعضاء جسده لكي تستودع الله في أطفاله، ولتعبر عن حزنها فراقهم، لتبقى كلمات يحفرها التاريخ في نفوس كلمنقرأها، وفي نفوس هؤلاء الأطفال فيتذكرونها دائمًا، ولا ينسون آباهم البطل.