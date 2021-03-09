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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«دموع لن ينساها التاريخ».. كلمات الشهيد «أبو غنيمة» على فراش المرض

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:56 م
الطبيب أحمد ماضي
الطبيب أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبو غنيمة
ميرفت فهمي
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«عاش وسط المرضى الذين هاجمهم فيروس كورونا اللعين، وكان شاهدًا على خطف أرواح كثيرين قبل أن يتسبب في صعود أرواحهم إلى بارئها، ليترك أجسادهم وقد أرهقت من حربه حتى أعلنت الاستسلام».. كان ضمن ضحاياه الشهيد الطبيب أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبو غنيمة، الذي كرّم اسمه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن هاجمه الوباء، الذي كان يحاربه يوميًا في أجساد مئات المرضى ممن يعالجهم، ولم يعلم وقتها أنه سيلتفت إليه طاعنًا جسده وروحه ربما منتقمًا منه ومن دفاعه عن هؤلاء المرضى ممن أراد قتلهم، ليرديه هو الآخر طريحًا على فراش المرض مسلمًا روحه وجسده إلى الموت، ليصبح بالنهاية شهيدًا بطلًا تفخر به أسرته والمجتمع.

كلمات هذا الشهيد قبل وفاته سجلت معاناة شخصًا يعلم طبيًا كل تغير وعرض يشعر به إثر مواجهة هذا المرض له، فجاءت تعبيرًا عن مشاعر طبيب مريض ولم تأتي كمشاعر لمريض عاديًا لا يعلم ما يدور داخل جسده، وربما كان ذلك هو الأصعب عليه، وربماكان ذلك أيضًا أكثر عذابًا له قبل الوفاة، فهو يعرف النتائج الطبية المحتومة لما هو فيه، فكان كل أمله هوالنتائج الربانية التي لايتوقعها أحد، ولا يستطيع أحدًا حتمها، فجاءت تلك النتائج الربانية باختياره ليستريح منزلًا بأعلى المراتب عند الله وهي مرتبة الشهداء.

يقول الشهيد على فراش المرض قبل أن يسلبه الموت روحه «بينما أنا راقد علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب وخراطيم.. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم معلنًا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة.

طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أري نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب اليه الآن، لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي، الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.

فلتكن هذه الكلمات شهادة حق من شخصًا كان بين يدي الحق لا مجال لديه في هذه الساعة إلا قول كلماتًا ليس بينها وبين القلب حجاب، ليعترف بها أمام الجميع بالصدق الذي عاش به، وأدى به رسالته، وربما كان الموت كريمًا في هذه اللحظات ليعطيه هذه ا لفرصة تاركًا روحه وأخر نبضات بأعضاء جسده لكي تستودع الله في أطفاله، ولتعبر عن حزنها فراقهم، لتبقى كلمات يحفرها التاريخ في نفوس كلمنقرأها، وفي نفوس هؤلاء الأطفال فيتذكرونها دائمًا، ولا ينسون آباهم البطل.

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