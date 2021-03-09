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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دستورية النواب» توافق على إقرار 4 اتفاقيات دولية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:55 م
لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي، على طريقة إقرار 4 اتفاقيات دولية لمطابقتها للدستور والقانون.

وشملت الاتفاقيات قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12 72018 و812 2018.

وضمت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقيه قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع انشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت.

كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديمسبر 2020.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديمسبر 2020.

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