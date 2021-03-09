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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:55 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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زار الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بشكل مفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يرافقه اللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية، حيث تفقد مطبخ المدينة الجامعية، واطمأن بنفسه على عمليات طهي الطعام وجودته من خلال تناوله بعض الأنواع للوقوف على جودتها.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بجهود العاملين في المطبخ، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، طالب نائب رئيس الجامعة المقاول الذي يقوم بأعمال الصيانة ببعض مباني المدينة الجامعية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة في أقرب وقت ممكن، لافتًا أن الهدف من الزيارات الميدانية المفاجئة يتمثل في المتابعة الدائمة والمستمرة، حرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة الطالبات.

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