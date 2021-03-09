«خارجية اليمن»: إيران تسيطر على قرار الحوثي وتعرقل عملية السلام

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن دعم إيران ميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن طهران تسخّر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية في بلادنا.جاء ذلك خلال كلمته في المحاضرة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الندوة التي نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان "تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الراهنة".واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن وتأثيراتها على الصعيدين الاقليمي والدولي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).وأشار بن مبارك إلى أن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحديًا كبيرًا لعملية السلام في بلاده بعد أن تمكنت طهران من السيطرة على قرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة.وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها جميع جهود السلام، واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.