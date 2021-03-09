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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بشركة في مدينة برج العرب الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:04 م
ضبط سلع غذائية
ضبط سلع غذائية
هبه عويضه
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ضبطت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، سلعا غذائية منتهية الصلاحية بإحدى الشركات بمنطقة الورش بمدينة برج العرب الجديدة، خلال حملات بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بإحدى الشركات بمنطقة الورش بمدينة برج العرب الجديدة، وتم ضبط والتحفظ على 34 كرتونة × 5 أكياس زنة الواحد 2.5 كجم مشروب بودر منتهي الصلاحية، و14 كرتونة × 16 علبة زنة الواحدة 400 جم مشروب بودر منتهي الصلاحية.

كما تم التحفظ على 28 برطمانا زنة الواحد 1 كجم مشروب شيكولاتة منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

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