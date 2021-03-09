تكريم سائق قطار أنقذ حياة سيدة ألقت نفسها على شريط السكة الحديد

استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، رأفت سيد إبراهيم، قائد قطار، لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته وحسن تصرفه، اللذين أسفرا عن إنقاذ حياة سيدة ألقت بنفسها على شريط السكة الحديد أثناء مسير القطار.وأكد رئيس الهيئة خالص شكره للسيد قائد القطار، لمَّا تعكسه مثل تلك المواقف عن براعة وحرص من العاملين بالمرفق تجاه المواطنين، موجهًا لجميع العاملين بضرورة الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.وقدم شهادة تقدير للسائق المُكرم وصرف مكافأة عاجلة له ولمساعده والتقاط الصور التذكارية معه، داعيًا إياه لمواصلة بذل الجهد في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة لجمهور الركاب.يذكر أنه بتاريخ 7 مارس الجاري وأثناء دخول قطار 983 أسوان- القاهرة محطة أبوتشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار من الرباط لتجنب لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه، حتى تمكن الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أي إصابات أو تلفيات.